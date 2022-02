Após derrota do Corinthians contra o Santos, Jô diz que ‘não é só colocar culpa no técnico’ Atacante marcou o gol corintiano na derrota, de virada, contra o Santos pelo Campeonato Paulista

O Corinthians conheceu a sua primeira derrota em 2022, ao ser batido de virada pelo Santos, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Autor do único gol corintiano, o atacante Jô saiu em defesa do técnico Sylvinho, bastante criticado após o revés.

– A gente sabe que o trabalho tá sendo feito. Claro que a pressão vai existir para os jogadores, não é só o treinador. É o Corinthians, torcida quer resultado positivos. Se tomar virada em casa vai ter pressão. Sabemos da nossa capacidade, nossos erros, mas não é só colocar a culpa no treinador. Vamos evoluindo no decorrer dos jogos – disse o atleta que não marcava gols há mais de dois meses.

Não é de hoje que o treinador corintiano tem sido alvo de protestos vindos das arquibancadas, com direito até a nota da principal uniformizada do clube desde o ano passado pedindo a saída do profissional.

Agora, com a derrota para o Peixe toda a arquibancada do estádio em Itaquera foi uníssono em vaias em xingamentos ao técnico, com convocação da Gaviões da Fiel para um protesto na porta do CT Joaquim Grava neste sábado (5), visando o desligamento de Sylvinho.

