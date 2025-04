Após derrota deste domingo, Carille é demitido do Vasco

“Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que conversei com o Carille”, afirmou.

A decisão também foi comunicada nas redes sociais do Vasco: “Fábio Carille e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras. Felipe Loureiro assumirá o comando da equipe de forma interina”, dizia a nota.