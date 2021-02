Após derrota de virada, Lucas Silva pede mais atenção ao Grêmio

Mesmo jogando em casa, o Grêmio foi surpreendido e acabou levando a virada do São Paulo, mas segue na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2021. Na noite deste domingo, o time gaúcho saiu na frente com Diego Souza no primeiro tempo, mas viu os paulistas virarem com Tchê Tchê e Luciano no segundo tempo. Após o final da partida, o volante Lucas Silva pediu mais atenção nas próximas rodadas.

“Não é a primeira vez que fomos surpreendidos e tomamos gols em momentos decisivos. Nos prejudicaram muito. Faltam alguns jogos, temos de firmar a vaga direta para a Libertadores, estamos focados nesse objetivo”, disse o jogador em entrevista logo na saída do gramado.

Com o resultado, o Grêmio caiu para a sétima colocação ao continuar com 56 pontos, mas está dentro do G7 – zona que dá vaga para a próxima Libertadores. O time gaúcho volta a campo no próximo domingo quando recebe o Athletico-PR, na Arena do Grêmio, às 18h15.

Apesar da derrota, o duelo foi importante para Diego Souza, que chegou aos 28 gols em 2020 e segue como principal artilheiro do Brasil na temporada. Destes, 13 gols foram marcados dentro do Brasileirão.

“Estou feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. Era importante a gente ter vencido para garantir uma vaga na Libertadores”, analisou o artilheiro.

Veja também