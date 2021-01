Após derrota, Corinthians inicia preparação para o duelo com o Bahia Um dia depois de perder para o Bragantino, Timão fez o primeiro treino antes de viajar para Salvador, onde enfrentará o time da casa em jogo adiado da 30ª rodada do Brasileirão

Na tarde desta terça-feira, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e deu início à preparação para a partida diante do Bahia, que acontece nesta quinta, às 19h, na Fonte Nova, em Salvador, em jogo adiado da 30ª rodada do Brasileirão-2020.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do RB realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram a campo e o técnico Vagner Mancini promoveu um treino coletivo em campo reduzido.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.

A novidade desta terça-feira foi o meio-campista Roni, que iniciou a transição para o campo após tratar dores devido a um trauma sofrido no pé esquerdo.

Para o duelo com o Tricolor baiano, o treinador corintiano não contará com o meia Otero e com o atacante Léo Natel, já que ambos foram punidos com o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Além deles, Jemerson, com lesão no joelho, e Lucas Piton, em recuperação de cirurgia, estão fora da partida e devem perder o restas do Campeonato Brasileiro.

O Timão faz o último treino antes da partida na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. À tarde, a delegação embarca para Salvador. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 10ª posição na tabela, com 45 pontos, seis atrás do G6.

