Após derrota contra o Flu, Ceará pode terminar rodada no Z4 do Brasileiro Vozão não sabe o que é vencer na competição desde a 10ª rodada, quando derrotou o América-MG, no Independência

A derrota de 2 a 0 sofrida para o Fluminense, na noite deste sábado, no estádio do Maracanã, pela 16ª rodada, dificultou a vida Ceará em termos de classificação.

Antes da bola rolar, o Vozão tinha a expectativa de frear a má fase no Campeonato Brasileiro, entrando em campo com moral depois da classificação para as quartas de final da CONMEBOL Sul-Americana. Mas as coisas não saíram conforme o planejado.

Para complicar ainda mais, o Goiás, rival direto na briga contra a zona de rebaixamento, triunfou na rodada ao derrotar o Athletico-PR, por 2 a 1. Com isso, a equipe de Marquinhos Santos terá que torcer por uma derrota do Atlético-GO, que jogará contra o Santos, além de um empate, ou um revés do Cuiabá diante do Botafogo, ambos neste domingo (10), para seguir fora da zona de rebaixamento.

CALENDÁRIO

E a semana promete ser complicada para o Ceará. Quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), encara o Fortaleza, em duelo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, foi superado pelo Leão por 2 a 0, dando a vantagem para o rival poder jogar por qualquer empate para avançar.

O time voltará a campo pelo Brasileirão apenas no próximo sábado (16), na Arena Castelão, quando receberá o Corinthians, às 21h (de Brasília).

E MAIS: