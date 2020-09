Após derrota, Autuori assume a responsabilidade, mas diz que o Botafogo melhorou no segundo tempo Treinador afirma que não comenta atuações individuais e que quando a equipe não joga bem a culpa é dele. Ele também destacou que o time cresceu de rendimento na etapa final

Neste domingo, o Botafogo perdeu para o Vasco por 3 a 2, no Nilton Santos, voltou a apresentar falhas defensivas e terminou a rodada na zona de rebaixamento. Durante a coletiva de imprensa, o treinador Paulo Autuori assumiu a responsabilidade da derrota, mas afirmou que a equipe cresceu no segundo tempo e criou chances de gol.

– O primeiro tempo nosso foi muito ruim. A responsabilidade quando a equipe não joga bem é minha. Não comento atuações individuais. No segundo tempo melhoramos bastante em termos de atitude, fomos muito mais agressivos e rápidos e criamos boas situações. Novamente cometemos erros na maneira como sofremos os gols. É meu trabalho e trago para mim, é assim que costumo fazer – frisou.

Diferentemente das últimas partidas, o técnico utilizou as cinco substituições e alterou a equipe ainda no primeiro tempo. Ele tirou Honda e Caio Alexandre, e colocou em campo o colombiano Rentería e Luiz Otávio. No segundo tempo, a equipe voltou com Kalou e conseguiu empatar em seu melhor momento no jogo.

No entanto, a defesa novamente falhou por desatenção ao deixar o atacante Cano sozinho para marcar. Sem vencer há 5 jogos, a equipe terminou a rodada na zona de rebaixamento e necessita voltar a vencer no Brasileirão. Para isso, Autuori terá que buscar o equilíbrio defensivo durante os 90 minutos, já que o time deixa brechas para os adversários e perde pontos preciosos.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta, novamente contra o Vasco, mas dessa vez em partida válida pela quarta fase da Copa do Brasil, às 19h, no Nilton Santos. O jogo de volta será no dia 23, em São Januário, às 21h30. Pelo Brasileirão, a equipe recebe o Santos no domingo, às 18h15, também no Nilton Santos.

