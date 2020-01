Após demitir Marcelo Vilar, Ferroviária anuncia Sérgio Soares para o Paulistão

A Ferroviária confirmou na noite desta sexta-feira que Sérgio Soares, de fato, será o técnico da equipe no Campeonato Paulista, que terá início na próxima semana. Ele chega para substituir Marcelo Vilar, demitido inesperadamente na última quinta-feira, a dias do início do Estadual.

“É um clube muito organizado e que tem uma estrutura de trabalho muito boa. Temos o Paulistão, no primeiro momento, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, que é o principal objetivo do clube, conseguindo um acesso para a Série C. Sei da responsabilidade, mas com o apoio da cidade, poderemos fazer um bom campeonato juntos”, afirmou o comandante.

Sérgio Soares da Silva tem 53 anos e é natural de São Paulo. O novo comandante da Ferroviária já trabalhou no Santo André, Barueri, Juventus, Paraná, São Caetano, Ponte Preta, Athletico-PR, Cerezo Osaka-JAP, Avaí, Ceará, Bahia, São Bernardo, Goiás e Londrina. O treinador tem em seu currículo um título de Campeonato Goiano, um Baiano e um Cearense.

No Paulistão, a Ferroviária está no Grupo D ao lado de Bragantino, Corinthians e Mirassol. Apenas os dois primeiros clubes avançarão ao mata-mata. Na fase de grupos, os clubes enfrentam os rivais das outras chaves.

A estreia da equipe de Araraquara acontecerá apenas na próxima quarta-feira, às 16h30, ante o Mirassol na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.