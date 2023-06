Após demissão do SBT, Dudu Camargo pede emprego na Record e vira piada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 21:37 Compartilhe

As revelações de bastidores sobre o jornalista Dudu Camargo, que vieram à tona com a sua demissão do SBT, ocorrida recentemente, ainda estão rendendo.

Após as notícias de que seu camarim era sujo e cheirava mal, com urina e fezes no cesto de lixo, o rapaz acabou indo virar piada em outra emissora.

É que durante a edição do Balanço Geral Interior (Record TV) desta sexta-feira (23), o nome de Dudu foi citado pelos apresentadores Rafael Ribeiro e Márcia Maria, que comentaram o fato de Dudu ter ido à emissora pedir emprego.

O apresentador está à procura de uma nova oportunidade no jornalismo e, durante a sua busca, ele foi bater na porta da filial em Ribeirão Preto.

Enquanto uma foto de Dudu na redação do programa era exibida na tela da atração, Rafael Ribeiro ironizava, lembrando os motivos para a demissão no SBT.

“Fiquei sabendo que o pessoal trancou os banheiros e guardaram as toalhas. Tranquem o banheiro!”, disse ele.

Em seguida, o apresentador do Balanço Geral Interior deu mais detalhes da visita de Dudu aos estúdios.

“Ele se apresentou como Eduardo Camargo, com o currículo na mão, e pediu para falar com o pessoal da programação. Ele disse que tinha experiência com jornalismo e buscava uma oportunidade de emprego”, disse Rafael Ribeiro.

“A forma com que você deixa uma empresa te abre ou fecha portas”, finalizou.

Na web, usuários criticaram a postura da Record em expor o apresentador após ter ido buscar uma oportunidade de emprego.

