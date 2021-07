Após demissão de Ceni, torcedores do Flamengo invadem post de filha de Renato Gaúcho: ‘Vem, sogrão’ Carol Portaluppi recebe o carinho dos internautas após ex-técnico do Grêmio ser cogitado no Flamengo. Para torcedores, Renato pode suprir a saída de Rogério Ceni

Assim como aconteceu com torcedores de Grêmio e Corinthians, a influenciadora digital e filha do técnico Renato Gaúcho voltou a ser assunto no mundo do futebol, neste sábado. Alguns internautas rubro-negros invadiram a rede social de Carol Portaluppi com pedido para que o ex-atacante assuma o Flamengo após a demissão de Rogério Ceni. Um post de Carol com uma roupa vermelha foi o suficiente para a interação.

+ Confira os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão, agora sem Ceni

E MAIS:

+ Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

“Vem, Renato“, escreveu um torcedor. Outro perfil ainda brincou: “Sogrão no Flamengo?”. Ao todo, a foto, que foi compartilhada antes da queda de Rogério Ceni, acabou batendo as marcas de 90 mil curtidas e quase 2 mil comentários. Embora o nome do novo técnico do Flamengo ainda seja uma incógnita, se depender do engajamento de Renato, os dirigentes já sabem a resposta.

– Chama teu pai para vir para o Flamengo? – comentou um torcedor. Vale lembrar que Carol geralmente vira um dos símbolos das torcidas por onde Renato passa. Foi assim no Grêmio e, quando o treinador esteve perto do Corinthians, uma campanha foi criada no perfil dela no Instagram.

De acordo com informações do portal Uol, Renato é o primeiro na lista que reporá o comandante do clube carioca – e Barbieri pode pintar como “Plano B”. No Twitter, o nome de Renato é um dos mais comentados no Brasil, com quase 50 mil publicações. Parte das digitações também foi criticando uma possível ida de Renato para a Gávea. Confira abaixo o que dizem os rubro-negros:

Renato é fiel, normalmente tem contratos de 1 ano e sem cláusula de rescisão. Acho que ele chega no Flamengo e leva tudo. Vai abraçar o vestiário e ser abraçado. Eu daria uma chance até o final do ano. — Gremista sem audiência (@oCavaloCansado) July 10, 2021

Sou totalmente contra a chegada de Renato Gaúcho. Totalmente. Na minha opinião, usou o Flamengo em 2 oportunidades para se valorizar. Não possui conhecimento para a evolução contínua que desejamos. É um retrocesso. Dito isso, quando for apresentado terá meu apoio incondicional. — Felipe Foureaux (@FoureauxFla) July 10, 2021

Renato no Flamengo seria mais do mesmo. Mas, é aquilo, se vier e vestiu o manto, teremos que apoiar e torcer muito para dar certo. — BastidoresCRF (@BastidoresFla) July 10, 2021

renato gaucho vem ae pacero — Fernando (@fernand0cv) July 10, 2021

E MAIS:

Veja também