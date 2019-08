Após demissão de apresentador, programa com Barrichello na ESPN é cancelado

A onda de demissões que tomou conta da ESPN nessa quarta-feira (14) afetou uma gravação com Rubens Barrichello. O ex-piloto da F1 seria o convidado do programa ‘Bola da Vez’, e que seria gravado às 16h de ontem. Porém, a gravação foi cancelada em cima da hora.