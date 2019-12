Após demissão de Ancelotti, Napoli se aproxima de Gattuso

NÁPOLES, 11 DEZ (ANSA) – O Napoli ignorou a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões e demitiu o técnico Carlo Ancelotti. A saída do italiano abriu caminho para a chegada de Gennaro Gattuso, que deverá ser apresentado nesta quarta-feira (11) no Centro de Treinamento de Castel Volturno.

A demissão de Ancelotti, cuja relação com a diretoria e o elenco estava desgastada, era especulada havia várias semanas e aconteceu poucas horas depois da goleada por 4 a 0 sobre o Genk, no San Paolo, em Nápoles.

De acordo com a imprensa italiana, alguns atletas do Napoli choraram no vestiário por conta da demissão de Ancelotti e diversos jogadores publicaram mensagens se despedindo do comandante nas redes sociais.

“Você foi uma pessoa especial, muito mais que um treinador.

Obrigado por tudo o que fez em quase dois anos juntos, desejo a você e a todos os funcionários muito boa sorte”, escreveu o brasileiro Allan em seu perfil do Instagram.

Outros jogadores como Kostas Manolas, Alex Meret, Elif Elmas, Giovanni Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik, também escreveram mensagens ao comandante de 60 anos.

De acordo com a imprensa italiana, Gattuso assumirá o comando do Napoli no lugar de Ancelotti. O ex-jogador já teria aceitado um contrato válido até junho de 2021.

O ex-meio-campista deixou o Milan em maio, após não ter conseguido classificar a equipe rossonera para a Liga dos Campeões. Nos últimos meses, Gattuso foi cogitado para assumir Fiorentina, Genoa, Sampdoria e até um retorno ao Milan.

O futuro de Ancelotti, por sua vez, deverá ser na Inglaterra.

Após uma passagem de sucesso pelo Chelsea no começo da década, o italiano vem sendo especulado no Arsenal e no Everton pela mídia britânica, que demitiram recentemente seus treinadores.

Na sétima colocação do Campeonato Italiano, o Napoli não vence há sete rodadas da competição. Caso chegue ao time azzurro, Gattuso terá o Parma no sábado (14), no San Paolo, como seu primeiro desafio no cargo.(ANSA)