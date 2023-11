Após deixar palco de show em São Paulo, Anahí confirma diagnóstico grave

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 5:12 Para compartilhar:

Anahí usou os stories do Instagram na madrugada deste sábado, 18, para compartilhar seu diagnóstico após ter abandonado o palco do RBD na noite anterior. Acometida de muita febre, dores no corpo e rouquidão, a cantora já havia se desculpado com fãs no show da quinta-feira, 16, por não ter se apresentado em boas condições de saúde.

Após deixar o palco para, finalmente, ir ao hospital, a cantora revelou que foi diagnosticada com uma infecção renal grave.

“Pela primeira vez na minha vida, tive que abandonar um concerto devido a um problema de saúde. Meu coração está em pedaços, porque é o que eu menos desejaria. Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas, costas e cabeça. Febre muito alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor”, declarou, em texto compartilhado em português e espanhol.

“Estou nas mãos dos médicos e, neste momento, pensando no mais importante, que é a saúde. Obrigada pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter tido que sair faltando quatro músicas para finalizar o show”, concluiu Anahí.

Após sua saída, Dulce Maria, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher Uckermann concluíram a performance com a ajuda da plateia. O RBD ainda tem shows em São Paulo neste sábado, 18, e no domingo, 19, mas não se sabe se a cantora poderá se apresentar com a banda.

Além de Anahí, Dulce Maria também informou que está doente.

