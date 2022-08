Após deixar o Corinthians, Willian tem negociação com Fulham travada e avalia outras ofertas

admin3 25/08/2022 - 13:24 Compartilhe

Willian está com futuro indefinido. Após rescindir com o Corinthians, o atacante parecia estar próximo de acertar com o Fulham, da primeira divisão da Inglaterra. Porém, segundo o site ‘Goal’, o jogador teve sua negociação com o clube inglês travada e irá avaliar novas ofertas na Europa.

Aos 34 anos, Willian não teve uma boa passagem pelo Corinthians. O atacante e seus familiares receberam constantes ameaças e o jogador optou por encerrar seu vínculo com o clube antes do previsto, que era até o fim de 2023.

O Fulham foi o primeiro clube a demonstrar interesse no jogador e já tinha conversas pela contratação, mas não tiveram um desfecho. Willian deseja um projeto ambicioso em seu novo destino, com ao menos dois anos de duração de contrato.

Willian atuou por oito anos na Inglaterra, onde passou por Chelsea e Arsenal. O jogador tem residência fixa em Londres e quer atuar por um clube europeu. Ainda segundo o site, o atacante tem propostas de outros clubes do futebol inglês e de outros países da Europa.

Desde que chegou ao Corinthians, em agosto de 2021, Willian atuou em 45 partidas e marcou apenas um gol.

