Após declarações de Lisca, Vasco garante continuidade do treinador ‘para recolocar o clube na Série A’ Técnico do Cruz-Maltino, depois da derrota para o Operário, declarou entender haver necessidade de reforços, mas se repetiu na expressão 'se a diretoria me permitir'

Durante a entrevista após a derrota do Vasco para o Operário, o técnico Lisca deixou explícita a possibilidade de ser demitido. Era o que ele via. Quase duas horas depois, o clube se manifestou rechaçando a possibilidade.

– O Lisca é o treinador do Vasco. Segue no comando normalmente. Não há nada diferente disso. A direção tem confiança no trabalho dele e vê nele a pessoa ideal para recolocar o Clube na Série A – publicou a assessoria de comunicação do clube aos jornalistas.

A indicação de continuidade do trabalho respalda, por consequência, outras palavras do treinador. Lisca afirmou que, com o tempo que, agora, tem à frente do time, é nítida a necessidade de serem contratados jogadores experientes.

O Vasco chegou à terceira derrota consecutiva e vive o pior momento de sua história.

