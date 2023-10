Após declaração polêmica, Rachel Sheherazade explica motivo de não ter conseguido adquirir casa própria

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2023 - 21:24 Para compartilhar:

A jornalista Rachel Sheherazade deu o que falar nas redes sociais, no início da semana, após declarar que não conseguiu adquirir casa própria, apesar de receber alto salário quando apresentava telejornal no SBT.

A fala da ex-A Fazenda causou espanto ao economista Gil do Vigor, que reagiu nos comentários de um post no Instagram afirmando que seria importante Rachel buscar um aconselhamento financeiro para administrar melhor seu dinheiro.

Sheherazade havia afirmado que o valor que recebia, cerca de R$ 200 mil, era insuficiente para comprar uma casa própria.

Nesta sexta-feira, 17, a ex-A Fazenda voltou a falar sobre o assunto durante participação no programa ‘Selfie Service’, no Youtube, comandado por Lucas Selfie, explicando sua situação familiar naquela época.

“Eu passei por um divórcio. Eu era casada em comunhão de bens e eu tive que abrir mão de metade, 50% de tudo o que eu tinha. Então, a casa que eu tinha, foi para o meu ex-marido. E o que eu fiquei foi a poupança que eu tinha feito para mim e para os meus filhos, e dessa poupança tenho vivido até hoje”, disse ela.

“Não só para sustentar meus filhos, mas eu sou a provedora da minha mãe, que é uma aposentada, vive com um salário mínimo, não dá para viver com um salário mínimo, e do meu irmão George, que é uma pessoa que tem uma doença, que é esclerose múltipla (…) Então, todas as economias que eu tinha foram para me manter e manter toda a minha família”, revelou a jornalista.

Sheherazade contou, ainda, que o ex-marido não trabalhava e não tinha bens, e que, portanto, não recebeu nada dele após a separação.

“Eu não fiquei com nada do que era dele porque ele não tinha nada em seu nome. Então, eu tive que fazer essa partilha, por determinação da justiça, e fiquei desempregada faz dois anos”, relembrou ela.

O que aconteceu

Na última terça-feira, 24, Rachel Sheherazade causou polêmica ao declarar, durante sua participação no podcast ‘Link Podcast’, que não conseguiu realizar o sonho de ter uma casa própria na ocasião em que era âncora de um jornal no SBT.

“Na verdade, apesar do salário, eu não consegui ainda realizar o sonho da casa própria. O valor não era milionário. Esse era o salário que aparecia para o público, mas não era o montante que realmente caía na conta. O salário que eu recebia era mais para o meu sustento, consegui juntar alguma coisa, que foi para a educação dos meus filhos. Nada mais que isso”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Selfie (@lucasmaciel)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias