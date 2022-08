Após decidir na vitória do Fluminense, Willian analisa atuação: ‘Brasileirão não tem jogo fácil’

Parceria Lance & IstoÉ 20/08/2022 - 22:20 Compartilhe

Após marcar dois gols na vitória do Fluminense sobre o Coritiba pelo Brasileirão o atacante Willian resumiu a atuação da equipe tricolor. O jogador enalteceu a força do grupo, mas também destacou as dificuldades que o time enfrentou ao longo do jogo em entrevista ao “Sportv”.

– Nós que vemos lá de fora estamos sempre atentos. Sabemos que o Brasileirão não tem jogo fácil. Mesmo com a gente ganhando por 2 a 0, o Coritiba na situação que está, não vai desistir e entregar tão fácil. Foram aguerridos, fizeram o gol, começaram a complicar. O Diniz sempre cobra isso da gente, para ficar atento e concentrado, respeitar os princípios para executar dentro de campo. No 1° tempo, conseguimos marcar e no 2° tempo, quem entrou se saiu bem para dar sequência. Como falei com os companheiros, temos que mostrar a força do grupo. Ficamos felizes em ajudar e com o gol é mais especial.

Willian ainda falou sobre o clima dentro do Fluminense para a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians na próxima quarta-feira. O jogo também será no Maracanã e a promessa é de casa cheia.

– Esse clima de festa e atmosfera são criados na arquibancada. Nossa forma de jogar, mesmo em uma semifinal de Copa do Brasil contra um grande clube, o comprometimento é o mesmo. Agora vamos descansar. Temos um domingo de folga para aproveitar com a família e na segunda, já vamos nos preparar para essa grande decisão e fazer um grande jogo para dar resultado ao nosso torcedor – disse Willian.

