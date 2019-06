Após decepcionar em Stuttgart, Zverev estreia com vitória em Halle

Após decepcionar em Stuttgart, quando caiu logo em sua estreia na temporada de grama, Zverev estreou com vitória no Torneio de Halle, também disputado na Alemanha. O tenista da casa, segundo cabeça de chave da competição de nível ATP 500, superou o holandês Robin Haase por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h45min.

Ainda buscando sua melhor performance na grama, o alemão disparou 12 aces nesta segunda-feira, mas cometeu sete duplas faltas. Acabou sofrendo duas quebras de saque ao longo do jogo. Compensou com quatro quebras sobre o adversário.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Zverev vai enfrentar o norte-americano Steve Johnson, que avançou na chave ao superar o local Philipp Kohlschreiber por duplo 6/3.

Terceiro cabeça de chave, o russo Karen Khachanov também não decepcionou nesta segunda. Ele obteve sua primeira vitória como tenista Top 10 do ranking ao bater o bósnio Damir Dzumhur por 7/6 (7/5) e 6/4. Khachanov, que disparou dez aces, perdeu o saque por uma vez, mas obteve duas quebras e venceu em 1h31min.

Seu próximo adversário vai sair do duelo entre o local Jan-Lennard Struff e o sérvio Laslo Djere, atual campeão do Rio Open.

Já o francês Gael Monfils se despediu da competição alemã nesta segunda. O quinto cabeça de chave foi batido pelo compatriota Pierre-Hugues Herbert por 7/6 (7/6) e 6/4. Também avançaram o moldávio Radu Albot e o português João Sosa.

Principal candidato ao título, o suíço Roger Federer vai estrear nesta terça-feira. O dono de nove títulos em Halle enfrentará o australiano John Millman. Federer é o atual vice-campeão do torneio.

INGLATERRA – No tradicional Torneio de Queen’s, o croata Marin Cilic iniciou com vitória a defesa do título conquistado no ano passado, em Londres. Ele superou nesta segunda o chileno Christian Garin por 6/1 e 7/6 (7/5).

Seu adversário nas oitavas será o argentino Diego Schwartzman, que avançou ao superar o casaque Alexander Bublik por 6/2 e 6/3. Em outros jogos do dia, avançaram o russo Daniil Medvedev, quarto cabeça de chave, o sul-africano Kevin Anderson e os franceses Nicolas Mahut e Gilles Simon.