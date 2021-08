Após decepção em Tóquio, Renan Dal Zotto afirma que terá conversa com a CBV para definir futuro Treinador pede cautela para analisar o momento da seleção de vôlei, reforça que terá conversa para definir o planejamento e cita empenho dos atletas na competição

A campanha frustrante da seleção brasileira masculina de vôlei teve um encerramento melancólico neste sábado. A derrota para a Argentina, por 3 sets a 2, em Tóquio, poderá provocar mudanças para o futuro.

Favorito ao ouro nos Jogos Olímpicos, o Brasil ficou fora do pódio ao perder a disputa pela medalha de bronze, algo que não acontecia desde 2000, em Sidney. O técnico Renan Dal Zotto ressaltou que terá uma conversa com a Confederação Brasileira de Vôlei para definir os planos para a sequência.

– A primeira coisa é que temos agora o Sul-Americano. Chegando ao Brasil, descansamos uma semana e já concentramos para o Sul-Americano, que é em Brasília. Depois disso, tenho que sentar com a CBV e ver os planos. E aí começar a pensar no próximo ciclo. Com certeza algumas alterações poderão acontecer, mas tem que ter muita cautela. Primeiro é definir junto à CBV o planejamento e aí começar a pensar e falar com os jogadores o que profissionalmente eles pretendem – disse ao ‘SporTV’.

O treinador brasileiro lembrou conquistas recentes do atual grupo e disse que não faltou empenho dos atletas durante a competição.

– Agora temos que analisar, mas ficamos muito frustrados, porque não conseguimos conquistar bons resultados aqui. A gente veio de um ciclo muito bom, construído com essa garotada aí, de títulos, chegando a todas as finais, inclusive do Mundial, campeão da Copa do Mundo, Liga das Nações… Dando oportunidade para todo mundo estar em quadra e no momento mais importante a gente não conseguiu nosso objetivo, que era estar no pódio. Só registro o empenho de todo mundo, foi excepcional. Todo mundo querendo, buscando – completou.

