Após debochar do Flamengo, patrocinador emite comunicado oficial pedindo desculpas

Rio – Durante o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Grêmio, pela semifinal da Libertadores, aconteceu uma situação inusitada nas redes sociais. Após o gol de Everton Ribeiro, que foi anulado em seguida, um dos patrocinadores do clube carioca, ‘Buser’, zombou da situação e comentou a publicação do perfil oficial do Rubro-Negro no Twitter: “Oi?.

Comunicado Oficial: Ontem alguém mal intencionado fez um comentário maldoso em um post do Flamengo. A buser já tomou as medidas cabíveis e esse colaborador não faz parte do time mais. Pedimos perdão a nação Rubro Negra. — Buser (@BuserBrasil) October 3, 2019 Na manhã desta quinta-feira, a empresa emitiu um comunicado oficial pedindo desculpas aos torcedores do Flamengo e afirmou que já havia tomado medidas cabíveis em relação ao colaborador. A patrocinadora também disse que o post foi feito por ‘alguém mal intencionado’. À Nação Rubro Negra:

Alguém mal intencionado nossa conta para fazer um comentário em um post do Flamengo. A Buser não teve nenhum vínculo com essa atitude, e, ao saber, desligamos os envolvidos imediatamente da empresa. Pedimos perdão à toda a Nação Rubro Negra.#flamengo #buser pic.twitter.com/FbGcNHrP1X — Buser (@BuserBrasil) October 3, 2019