Após debate, Taylor Swift declara apoio a Kamala Harris

A superestrela pop Taylor Swift usou o Instagram na terça-feira à noite para apoiar a candidatura presidencial da vice-presidente Kamala Harris, potencialmente ativando seu exército de Swifties para ir às urnas em novembro.

“Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024”, escreveu Swift. “Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos.”

Swift continuou compartilhando com orgulho que ela “dará seu voto a Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024”, na postagem que também trazia uma foto da superestrela segurando seu gato.

“Como muitos de vocês, assisti ao debate hoje à noite”, ela escreveu em um longo post para seus 283 milhões de seguidores após o debate presidencial Harris vs. Donald Trump . “Se você ainda não fez isso, agora é um ótimo momento para fazer sua pesquisa sobre as questões em questão e as posições que esses candidatos assumem sobre os tópicos que mais importam para você. Como eleitora, faço questão de assistir e ler tudo o que posso sobre suas políticas e planos propostos para este país.”

O artista altamente influente continuou: “Recentemente, fiquei ciente de que a IA de ‘mim’ endossando falsamente a corrida presidencial de Donald Trump foi postada em seu site. Isso realmente evocou meus medos em relação à IA e aos perigos de espalhar desinformação. Isso me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitor. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade.”

“Estou votando em @kamalaharris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de um guerreiro para defendê-los”, escreveu a cantora vencedora do Grammy. “Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos. Fiquei muito encorajada e impressionada com sua escolha de companheira de chapa @timwalz, que tem defendido os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito da mulher ao seu próprio corpo por décadas.”

Swift concluiu pedindo aos fãs que se registrassem para votar: “Fiz minha pesquisa e fiz minha escolha. Sua pesquisa é toda sua, e a escolha é sua. Também quero dizer, especialmente para os eleitores de primeira viagem: lembrem-se de que, para votar, vocês precisam estar registrados! Também acho muito mais fácil votar antecipadamente. Vou deixar o link de onde se registrar e encontrar datas e informações sobre a votação antecipada na minha história.

“Com amor e esperança, Taylor Swift, a Mulher-Gato sem Filhos”, ela encerrou sua mensagem, aparentemente se referindo aos comentários anteriores do companheiro de chapa de Trump, JD Vance, sobre mulheres que não têm filhos.