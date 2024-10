Após debate, Datena se diz cansado e nega apoios

Giorgia Cavicchioli e João Vitor Revedilhoi Giorgia Cavicchioli e João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/giorgia-cavicchioli-e-joao-vitor-revedilho/ 04/10/2024 - 1:44 Para compartilhar:

Após o debate da TV Globo entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, nesta quinta-feira, 03, José Luiz Datena (PSDB) afirmou estar cansado, que acredita em um “milagre” no próximo domingo, 06, e negou apoios para o segundo turno.

“Eu não quero aprender mais a ser político. O respeito é fundamental. Me chamam de um cara muito vaidoso, Eu não tenho vaidade. Eu só estou cansado. Realmente, eu estou cansado. Por isso eu não fico sorrindo pra todo mundo”, afirmou sobre quando questionado sobre o que tinha achado do debate.

Questionado sobre sua participação no segundo turno, apoiando outros candidatos, Datena disse: “Eu sou um cara que acredita em Deus pra caramba. Todo mundo acredita em Deus, mas milagre não. Eu sou um milagre. Pelas pesquisas, é claro que eu não chegaria ao segundo turno. Eu posso até não chegar no segundo turno, mas as pessoas vão ter uma surpresa com o número de votos que eu vou ter”.

“Parece que vai ter surpresa. Se não tiver, eu prometo que não vou apoiar ninguém”, afirmou por fim antes de deixar a sala de coletiva de imprensa.