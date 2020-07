Após curtir fotos de jogador, Anitta vira alvo de brincadeira de time

Recém solteira, Anitta virou alvo de uma mensagem divertida do time de futebol América Mineiro. Após terminar o seu relacionamento com Gui Araújo, a cantora curtiu uma série de fotos de Pedro Augusto Cabral, um dos jogadores do time.

“Oi, @Anitta, você vem sempre aqui?”, brincou o perfil oficial do time com uma foto do mascote.

Mais cedo, os seguidores não deixaram barato e demonstraram apoio para que a funkeira e o rapaz comecem a se conhecer melhor. Nos comentários, seguidores chegaram a comparar Pedro com Thiago Magalhães, ex-marido da funkeira, com quem Anitta esteve por dois anos antes de conhecer os ex mais recentes, Pedro Scooby e Gui Araújo.

