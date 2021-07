Após cumprir suspensão, Chay viaja e se junta ao elenco do Botafogo para a partida contra o CRB Atacante desembarcou em Alagoas na noite de domingo e fica à disposição de Marcelo Chamusca para partida da Série B do Brasileirão

Marcelo Chamusca terá um “reforço caseiro” para o próximo compromisso do Botafogo. Após ter cumprido suspensão, Chay está de volta e já se encontra em Maceió, palco da partida contra o CRB, nesta terça-feira, às 21h30, pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão.

O atacante não pôde atuar contra o Avaí, no último sábado, pelo acúmulo de cartões amarelos e estar cumprindo suspensão automática. O camisa 14, porém, retorna à delegação diante do CRB.

Chay chegou em Alagoas na noite do último domingo. Ele participará do treino do Alvinegro nesta segunda-feira, o último antes de enfrentar o CRB, e deve retornar ao time titular para o duelo.

Por outro lado, Guilherme Santos, que não poderá atuar por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não está na delegação. O lateral-esquerdo retornou ao Rio de Janeiro e fará treinos acompanhados pelos profissionais do Botafogo que não viajaram no Clube da Aeronáutica.

