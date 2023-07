Após críticas, Meloni promete acelerar ajuda para Emilia-Romagna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recebeu nesta quinta-feira (13) o governador da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e prometeu acelerar a destinação de recursos para combater os efeitos das enchentes que mataram 17 pessoas na região em maio passado.

A promessa chega poucos dias depois de Bonaccini, de centro-esquerda, ter acusado a gestão Meloni de “atrasos embaraçantes” na resposta às inundações, que provocaram quase 9 bilhões de euros em danos, segundo a Emilia-Romagna, especialmente no setor de agricultura.

“Meloni confirmou a plena disponibilidade para definir nos próximos dias a modalidade de destinação dos recursos, reiterando o avanço positivo do trabalho entre o Ministério das Políticas de Coesão e a região da Emilia-Romagna”, diz uma nota do Palácio Chigi, sede do governo italiano.

Já Bonaccini amenizou o tom e afirmou que existe uma “vontade comum de fazer rápido e bem, em benefício das áreas e pessoas afetadas”. O governador destacou a necessidade de “procedimentos eficazes que garantam indenizações a cidadãos e empresas e intervenções urgentes para recolocar o território em segurança”.

A onda de mau tempo de maio passado foi uma das mais graves dos últimos anos na Itália e atingiu sobretudo as províncias de Ravenna, Modena, Forlì-Cesena e Rimini. (ANSA).

