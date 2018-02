Após críticas de Casagrande, Neymar se afasta da Globo

As relações entre o jogador Neymar e a Rede Globo esfriaram após as críticas feitas ao jogador pelo comentarista Casagrande. Segundo matéria publicada no UOL Esporte, o jogador, seu pai e pessoas de sua equipe teriam ficado chateados com os comentários de Casagrande após o jogo contra o Real Madrid, na quarta-feira passada. Em programa do SporTV, o comentarista disse que o Neymar tem um comportamento “mimado” em campo e que pode se tornar “um monstro”.

Segundo o UOL Esporte, a Rede Globo estava tentando se reaproximar do jogador desde o fim dos Jogos Olímpicos de 2016. Durante a primeira fase competição, Neymar foi duramente criticado por Galvão Bueno e Casagrande. Após os Jogos Olímpicos, Neymar diminuiu sua presença em programas de Globo e não deu privilégios para a emissora em relação a concorrentes.

Desde então, segundo a matéria do UOL Esporte, a Rede Globo vinha usando a proximidade de Neymar com alguns contratados da emissora, como Tatá Werneck e Fernanda Souza, para tentar uma reaproximação com o jogador.

Os comentários de Casagrande, no entanto, complicaram a situação. Ao avaliar a atuação do jogador no jogo contra o Real Madrid, na última quarta-feira, Casagrande disse que ele foi “egoísta”. O comentarista ainda criticou o atacante por receber cartões amarelos com frequência.

No dia seguinte, o pai de Neymar publicou um texto no Instagram em que fazia referência a um “ex-atleta abutre” que criticava seu filho injustamente.