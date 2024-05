Após críticas de bolsonaristas, Wajngarten justifica ida ao show da Madonna: ‘Amiga de Israel’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 12:38 Para compartilhar:

Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-secretário de Comunicação do governo, vinculou Madonna a Israel para justificar a ida ao show da artista no último sábado, 4.

Em seu perfil no Instagram, Wajngarten publicou uma foto de 2009 em que Madonna aparece ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Essa é só para quem acha que sabe de tudo, quando na verdade não sabe de nada”, diz a legenda.

Um segunda imagem também postada pelo advogado mostra uma manchete em que Madonna declara apoio a Israel em conflito contra o Hamas.

A justificativa, porém, não acalmou os bolsonaristas. Nos comentários da publicação, diversos perfis reforçaram as críticas a Wajngarten. Um dos usuários comentou que era “melhor fazer como o Seif”.

O senador Jorge Seif (PL-SC) é outro aliado de Bolsonaro que foi criticado por comparecer ao show realizado no último sábado na praia de Copacabana. Diferentemente de Wajngarten, Seif disse que compareceu ao evento por conta de um “pedido da esposa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Wajngarten (@fabiowajngarten)