Após críticas, Davi irá voltar ao RS e pede novas doações; veja vídeo

Da Redação 13/05/2024 - 11:53

Davi estava no Rio Grande do Sul, mas voltou à Bahia para comemorar o Dia das Mães ao lado da família, no último domingo, 12. Porém, o campeão do “Big Brother Brasil” 24 disse que irá retornar às cidades gaúchas ainda esta semana e pediu para os seguidores colaborarem com doações.

Através de um vídeo nas redes sociais, ele pediu para que as pessoas continuem doando para as vítimas e compartilhou uma chave PIX.

“Quinta-feira [dia 16] estarei no Rio Grande do Sul para poder estar colaborando e ajudando aquelas vidas que estão carentes das nossas doações. Se você quer ser voluntário e pode estar ajudando mais uma vez, estaremos doando 5 mil cestas básicas e 48 pallets de água. Então, qualquer valor nesse momento é muito bem-vindo para que a gente possa estar levando a alimentação necessária para aquele pessoal que tanto precisa”, pediu ele.

