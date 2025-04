Após criticar produção do show, ator de ‘Emily in Paris’ é confirmado na 5ª temporada

O ator francês Lucas Bravo, conhecido por interpretar o chef Gabriel na série Emily in Paris, foi confirmado na 5ª temporada. A notícia pegou fãs de surpresa, já que o ator havia criticado a produção no ano passado e levantado a hipótese de não renovar seu contrato. Os novos episódios devem ser lançados no segundo semestre de 2025.

+Lily Collins, de ‘Emily in Paris’, anuncia chegada de 1ª filha por barriga de aluguel

+Four Seasons oferece experiência nos Alpes inspirada em ‘Emily em Paris’

Além de Bravo, estão confirmados Lily Collins como Emily Cooper, Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie) e Eugenio Franceschini (Marcello).

O personagem Gabriel é central na série, já que é o interesse amoroso da protagonista Emily desde a primeira temporada.

As críticas de Lucas Bravo à Emily in Paris

Em 2024, Bravo criticou os rumos de seu personagem durante uma entrevista ao portal Indie Wire. O ator considerava que havia uma “falta de risco” com o arco do personagem, e afirmou estar “frustrado” com a direção que Gabriel havia tomado.

“O ‘chefe sexy’ era muito parte de mim na 1ª temporada, e nós nos afastamos disso temporada após temporada por causa das escolhas que ele faz e da direção que fazem ele tomar. Nunca estive tão distante dele”, disse Bravo na ocasião.

Segundo o ator, seu personagem estaria agora constantemente “se vitimizando” e “alheio dos seus arredores”. “Foi perdendo a graça pra mim gravar, ou ver um personagem que eu amo tanto e que me trouxe tanto, sendo aos poucos transformado em ‘guacamole’. Eu realmente me desliguei dele.”

Na ocasião, ele afirmou amar o show e sentir que não estava sendo grato a “Emily in Paris”, porém acrescentou que “quando se ama alguma coisa, você quer a melhor versão dela”. “Eu realmente quero ver o Gabriel volta a ser aquela versão divertida, irreverente, brincalhona e cheia de vida. Porque três temporadas interpretando um personagem melancólico, triste, deprimido e perdido já não tem mais graça.”