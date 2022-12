Após criticar peru na ceia de Natal; relembre vezes que Luisa Mell usou o ativismo animal

“Se tudo isso fosse feito com um cachorro, certamente todos estariam revoltados”, pontuou Luisa.

“Meu pedido para este Natal, é que o amor e a compaixão sejam ampliados para todas as espécies de animais, que sentem, sofrem, amam… igualzinho ao seu cachorro”, finalizou.

A IstoÉ Gente relembra abaixo algumas vezes em que Luisa Mell usou o ativismo animal. Confira!





Briga com BBB

O participante Maycon, do “BBB 19”, afirmou dentro do reality show que teria amarrado bombinha no rabo e colocado adesivos para que ele andasse incomodado. Ao saber disso, Luisa saiu em defesa dos bichos nas redes sociais e pediu para que ajudassem a eliminá-lo do programa: “Inacreditável! Isso não é coisa de criança. Isso é crueldade! Vamos tirá-lo? Fora, Maycon”, escreveu ela na ocasião.

Posicionamento conta o STF

Em 2019, Luisa Mell mostrou a sua insatisfação ao se posicionar contra a decisão do STF, que decidiu pela constitucionalidade do sacrifício de animais em cultos religiosos no Brasil. “Degolar este inocente cachorrinho, se for em ritual religioso, está liberado! Esta foi a triste decisão do STF ontem. É de uma barbaridade tão grande que nos faz pensar se realmente estamos vivendo um retorno à idade media”, escreveu ela na internet.

Resgate em Brumadinho



Após o rompimento da barragem na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, que aconteceu em janeiro de 2019, Mell viajou até a região depois de saber que agentes estariam executando os animais presos na lama. “Eles não queriam salvar os animais coisa nenhuma, queriam assassinar os animais, que é o que estão fazendo atirando do helicóptero”, disse ela, muito revoltada.

Estouro de canil





Já em fevereiro de 2019, a loira ajudou no resgate de 1707 cães que viviam em um canil clandestino em Piedade, no Interior de São Paulo. “É um campo de concentração de cachorros. É linha de produção mesmo, animais de produção, sem direito a uma vida…”, disse Luisa durante o resgate.

Resgate dos Beagles

Em 2013, LuisaMell se juntou a um grupo de ativistas para invadir o Instituto Royal e resgataram 178 cães da raça beagle, que estariam sofrendo maus-tratos em testes como cobaias. “Talvez a gente ainda se ferre. Na minha opinião, está tudo comprado, a polícia, os políticos. Mas, embora eles tenham dinheiro, nós temos a população a nosso favor”, disse ela na época.