Após criticar filme, Tuca Andrada vira alvo de ataques e é chamado de pedófilo

O ator Tuca Andrada, 58, sofreu ataques nas redes sociais após tecer críticas ao filme O Som da Liberdade (2023), que conta a história de um ex-agente do departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que largou a função para combater o tráfico sexual de pessoas.

Andrada foi chamado de pedófilo por internautas por acusar a obra de fazer propaganda para a extrema direita. “O Som da Liberdade não é nem será a maior bilheteria. Podem distribuir o tanto de ingressos que quiserem. É uma b*sta de filme propagado pela extrema direita mundial e só”, escreveu o artista no Twitter.

Em alguns comentários, ele foi acusado de pedofilia apenas por ter uma opinião contrária à de fãs do filme. “Defende tráfico de criança, coadjuvante safado?”, questionou um internauta. “Acho que poderiam dar uma vasculhada no HD deste sujeito. Onde tem fumaça, tem fogo”, escreveu o internauta Marco Logvie. “Sentiu o golpe? Tá com medo? Você é pedófilo?”, disparou outro.

“Gostaria de avisar a todos que vieram à minha página me acusar de pedófilo por eu estar falando mal de um filme que tudo está printado e eu vou comer o c* de vocês com caco de vidro. Guardem grana”, avisou Tuca Andrada no microblog.

