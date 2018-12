Após cortes, Globo volta a contratar e emprega 1.540 artistas

Depois de cortar diversos atores renomados do seu quadro de funcionários, a Globo voltou a empregar artistas por longa duração no segundo semestre deste ano e encerrará 2018 com um crescimento de 15% no seu banco de elenco, totalizando 1.540 nomes, de acordo com informações do ‘Notícias da TV’.

Segundo a reportagem, esta é a primeira vez que a emissora carioca revela a quantidade de artistas que possui em seu quadro de funcionário.

Entre os nomes dispensados estão: Danielle Winitts, Maitê Proença, Malu Mader e Giulia Gam. Por outro lado, seguem na casa os renomados Tony Ramos, Ney Latorraca e Gloria Pires, além de autores e diretores de novelas e séries.

Ainda de acordo com o Notícias da TV, a expectativa para 2019 é de que o banco de elenco da Globo continue em ritmo de crescimento.