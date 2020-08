Após cornetada de Figo, Luxa responde: ‘Foram 50 pessoas ver ele no Real Madrid’

Após o título do Palmeiras contra o Corinthians sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o pentacampeão Rivaldo elogiou o técnico pela conquista do último sábado (8).

No entanto, outro grande nome do futebol parece não ter concordado com a publicação do ex-jogador. Nos comentários do post, Figo criticou Luxa e disse que para ele o treinador foi “o pior”.

Questionado sobre a declaração do português, que Luxa comandou em 2005 quando estava à frente do Real Madrid, o técnico respondeu.

“Fico preocupado com o que o Rivaldo falou. O Rivaldo reconhece que fui o melhor treinador para ele. Olhando lá, foram mil e poucas entradas para ver o Rivaldo, e na do Figo foram 50. Prefiro ficar com a (opinião) do Rivaldo”, ironizou.

“Cheguei no Real Madrid no momento que era para ele sair, o clube queria que ele saísse, momento de troca. Aí jogador não consegue entender que faz parte de um lado profissional. Seria o Luxemburgo ou outro. Isso não quer dizer que tenho alguma mágoa dele, muito pelo contrário. Não tenho mágoa nenhuma do Figo. Se ele acha dessa forma, é um direito dele de pensar”, completou.

Apesar de rebater o português, Luxemburgo também fez questão de enaltecer a qualidade do jogador.

“O Rivaldo, como o Figo, não foi um jogador qualquer, foi jogador de altíssimo nível. Prefiro ficar com a do Rivaldo, deixa a do Figo para lá”, ponderou.

