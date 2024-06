Após Coreia do Norte mandar lixo e fezes, Coreia do Sul revida e envia balões com dólares e vídeos de k-pop

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2024 - 13:06 Para compartilhar:

Em resposta aos balões com fezes e lixos, um grupo de ativistas da Coreia do Sul mandou para o seu vizinho do Norte dez balões com milhares de dólares e pen drives com músicas de k-pop e panfletos com propaganda política contra Kim Jong-un, nesta quinta-feira, 6.

O episódio ocorreu após a Coreia do Norte enviar cerca de 3,5 mil balões repletos de lixo para a Coreia do Sul, como retaliação às propagandas contra o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Depois, no dia 2 de junho, a Coreia do Norte anunciou a suspensão dos balões após a sua vizinha ameaçar realizar uma transmissão de k-pop na fronteira.

Os novos envios de balões foram promovidos por um grupo que atua em uma cidade que fica na fronteira com a Coreia do Norte. Foram lançados o seguintes itens:

200 mil panfletos com críticas ao regime de Kim Jong-un;

5 mil pen-drives com vídeos de k-pop e dramaturgia sul-coreana;

2 mil notas de US$ 1.

Além disso, os balões continham a mensagem: “O inimigo do povo Kim Jong-un enviou sujeira e lixo para o povo da República da Coreia (do Sul). Mas nós, desertores, enviamos verdade e amor aos nossos compatriotas norte-coreanos”.

O governo da Coreia do Sul desencoraja esse tipo de atitude, por considerar que isso não contribui para a paz entre os dois países. Uma lei proibindo essa prática chegou a ser aprovada em 2021, mas foi derrubada na Suprema Corte sul-coreana sob o argumento de liberdade de expressão.