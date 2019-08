Após conversa, Macri diz que Fernández mostrou vontade de ‘tranquilizar mercados’

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou ter tido recentemente uma conversa telefônica “boa e longa” com o candidato de oposição e vencedor das eleições primárias no último domingo, Alberto Fernández, apontando que o kirchnerista “se comprometeu a colaborar em todo o possível para que este processo eleitoral e a incerteza política que ele gera afetem o menos possível a economia dos argentinos”.

“(Fernández) se mostrou com vocação de tentar levar tranquilidade aos mercados a respeito dos riscos de uma eventual alternância no poder e concordamos em manter uma linha aberta direta entre nós dois”, escreveu o mandatário em sua conta no Twitter.

O resultado da eleição prévia realizada há três dias mostrou Alberto Fernández, cuja chapa tem a ex-presidente e senadora Cristina Kirchner como vice, com pouco mais de 47% dos votos e Macri, candidato à reeleição, com cerca de 32%. As primárias funcionam como um mecanismo para enxugar o número de candidatos que participa da disputa decisiva. O primeiro turno das eleições na Argentina será em 27 de outubro.