Após constrangimento com premier britânico, Xi Jinping deve se reunir com Milei no G20

O presidente da Argentina, Javier Milei, deve ter um encontro bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta terça-feira, 19, no encerramento da 19ª Cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

Milei se elegeu tendo como uma de suas promessas não fazer negócios com comunistas, citando a China como exemplo. Contudo, o argentino disse recentemente que a China é um sócio comercial “interessante”, visto que é um grande comprador e “não exige nada” em troca.

Constrangimento

Caso ocorra, este não será o único encontro do líder chinês com o representante de um outro país durante o G20. Na segunda-feira, 18, Xi Jinping se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

A reunião foi marcada por críticas do britânico a maneira como o governo chinês conduz as questões relacionadas aos direitos humanos no país, em Taiwan e em Hong Kong, citando como exemplo a prisão do magnata do setor de comunicação Jimmy Lai.

Os questionamentos do primeiro-ministro do Reino Unidos não foram bem recebidos pela delegação chinesa, que ordenou aos jornalistas britânicos que saíssem da sala antes que Starmer terminasse suas declarações, segundo o site “Politico”.

Momentos antes dessa tensão, os dois líderes ressaltaram a necessidade de os países estabelecerem relações “consistentes e duradouras”. Starmer destacou que gostaria de se engajar ao lado de Pequim nas áreas como comércio, economia e clima, além de ampliar a cooperação em ciências, tecnologia, saúde e educação.

Por sua vez, Xi Jinping disse que a China e o Reino Unido deveriam adotar uma perspectiva racional e objetiva para o desenvolvimento entre os países.