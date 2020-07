Após conquistar cinturão dos moscas, Deiveson fatura bônus de R$ 270 mil Quem também levou o bônus pela atuação impecável neste card foi a brasileira Ariane Lipski, que finalizou a compatriota Luana Dread com uma chave de joelho

Com a atuação impecável na luta principal do UFC Fight Night 172, em Abu Dhabi (EAU), na “Ilha da Luta”, Deiveson Figueiredo conquistou o cinturão dos moscas ao finalizar Joseph Benavidez. Além da vitória e o cinturão, o brasileiro também garantiu o prêmio de “Performance da Noite” e faturou US$ 50 mil (cerca de 270 mil reais).

Quem também levou o bônus pela atuação impecável neste card foi a brasileira Ariane Lipski, que finalizou a compatriota Luana Dread com uma chave de joelho ainda no primeiro round. Já a premiação de “Luta da Noite” foi para a vitória de Rafael Fiziev sobre Marc Diakiese por decisão unânime no card principal. Cada lutador também vai receber US$ 50 mil.

CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC Fight Night 172

Ilha de Yas, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 18 de julho de 2020

Card principal

Deiveson Figueiredo finalizou Joseph Benavidez com um mata-leão no 1R

Jack Hermansson finalizou Kelvin Gastelum com uma chave de calcanhar no 1R

Rafael Fiziev derrotou Marc Diakiese por decisão unânime dos jurados

Ariane Lipski finalizou Luana Dread com uma chave de joelho no 1R

Askar Askarov derrotou Alexandre Pantoja por decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Roman Dolidze derrotou Khadis Ibragimov por nocaute técnico no 1R

Grant Dawson derrotou Nad Narimani por decisão unânime dos jurados

Joel Alvarez finalizou Joe Duffy com uma guilhotina no 1R

Brett Johns derrotou Montel Jackson por decisão unânime dos jurados

Amir Albazi finalizou Malcolm Gordon com um triângulo no 1R

Arman Tsarukyan derrotou Davi Ramos por decisão unânime dos jurados

Sergey Spivak derrotou Carlos Boi por decisão majoritária dos jurados

