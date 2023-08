Após conquista da Leagues Cup, Messi atinge a marca de 44 títulos na carreira

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/08/2023 - 2:09 Compartilhe

Com a vitória de seu Inter Miami na final da Leagues Cup sobre o Nashville SC, o astro Lionel Messi comemorou neste sábado (19) o título de número 44 de sua lendária carreira, segundo dados da Associação Argentina de Futebol (AFA).

Embora o troféu não tenha o brilho de suas conquistas com a seleção albiceleste e seus clubes europeus, Messi conseguiu catapultar o pior time da MLS ao primeiro título de sua história em um mês, inaugurando o romance do camisa 10 argentino com o futebol dos Estados Unidos.

Abaixo, a lista dos 44 títulos da carreira de Lionel Messi:

– Seleção argentina (5)

Copa do Mundo do Catar-2022

Finalíssima-2022

Copa América-2021

Juegos Olímpicos Pequim-2008 (medalha de ouro)

Mundial Sub 20 Holanda-2005

– Inter Miami (1)

Leagues Cup-2023

– Paris Saint Germain (3)

Ligue 1 (2022-2023; 2021-2022)

Supercopa da França (2022-2023)

– Barcelona (35)

4 Champions League (2014-2015; 2010-2011; 2008-2009; 2005-2006)

3 Mundiais de Clubes (2015; 2011; 2009)





3 Supercopas da Europa (2015-2016; 2011-2012; 2009-2010)

10 Ligas da Espanha (2018-2019; 2017-2018; 2015-2016; 2014-2015; 2012-2013; 2010-2011; 2009-2010; 2008-2009; 2005-2006; 2004-2005)

7 Copas do Rei (2020-2021, 2017-2018; 2016-2017; 2015-2016, 2014-2015; 2011-2012; 2008-2009)

8 Supercopas da Espanha (2018-2019, 2016-2017; 2013-2014; 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010; 2006-2007; 2005-2006)

