Após confirmar fim do relacionamento, Davi apaga foto em que pedia reencontro com Mani Reggo

Depois de afirmar que o relacionamento com Mani Reggo chegou ao fim, Davi Brito, campeão do “BBB24” (TV Globo), removeu a publicação que havia feito em sua conta no Instagram se declarando para companheira e pedindo para ela dar uma oportunidade de os dois conversarem, dias depois de sua vitória no reality.

“Mani, meu ‘LuLu’, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando”, dizia a legenda ao publicar uma foto do casal antes da fama.

O baiano é uma das atrações do “Altas Horas” que vai ao ar no sábado da próxima semana e já participou das gravações. Durante conversa no palco do programa, ele confirmou o término do relacionamento e declarou que foi Mani quem pôs fim à relação.

Davi disse, também, que sua família e outras pessoas o bombardearam de informações depois dele deixar o reality show e revelou que a decisão de colocar um ponto final na relação foi de Mani.

“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fiquei em estado de choque”, afirmou ele durante a gravação.