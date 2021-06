Após confirmação de Galisteu apresentando ‘A Fazenda’, Record vende cota de R$ 99 milhões

A Record confirmou Adriane Galisteu para apresentar “A Fazenda 13″, e três dias depois já vendeu a cota de patrocínio de R$ 99,6 do programa, com 5 grandes empresas. O reality está previsto para estrear em 14 de setembro, mas os participantes ainda não foram anunciados. As informações são do Notícias da TV.

A Americanas, o Banco Original, a Unilever e a Aurora Alimentos já haviam comprado espaço para aparecerem no reality da Record, mas o que chamou a atenção foi o TikTok, que estreou em 2020 no programa. Em teoria, a emissora teria arrecadado R$ 498 milhões, mas com os descontos generosos de até 60%, eles chegaram a faturar bem menos que isso.

