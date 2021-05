Após completar 400 jogos pelo Corinthians, Fagner brinca sobre alcançar Cássio: ‘Nunca sai do time’

Depois de ficar em isolamento por ter testado positivo para Covid-19, Fagner está liberado para escrever ainda mais seu nome na história do Corinthians. Antes de ficar afastado, ele completou 400 jogos com a camisa alvinegra, marca que ele celebra e quer aumentar o quanto puder, mas sabe que alcançar seu amigo Cássio, um Top 8 no ranking de partidas, será uma tarefa difícil.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA

> Veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão

Em entrevista para a TV oficial do Timão, o lateral-direito falou da sensação de atingir tamanho feito contra a Inter de Limeira, nas quartas de final do Paulistão, jogo em marcou um dos gols da goleada por 4 a 1, na Neo Química Arena. Para ele, o próximo passo é ir em busca de outra marca “redonda”.

– A sensação é única, você poder atingir uma marca como essa em um clube como Corinthians. Só tenho que agradecer por ter vivenciado tudo isso. Foi tão especial, além da marca, fazer gol e ganhar, tudo isso para acrescentar aquele dia de uma maneira especial. Agora é ir em busca dos 450 – afirmou.

E MAIS:

Ao lado de Cássio, Fagner está no Top 20 dos jogadores que mais atuaram pelo Corinthians na história. Enquanto o lateral (19º) acabou de completar 400 partidas, o goleiro (8º) já está nos 524 jogos. O camisa 23 sabe que e difícil alcançar o amigo e brincou sobre o “Gigante” nunca sair da equipe. De acordo com o ala, os objetivos precisam ser tratados passo a passo e com prazer.

– É difícil chegar no Gigante, ele nunca sai do time, nunca se machuca, ainda bem. Não é que eu queira ultrapassá-lo, acredito que cada um esteja construindo sua historia dentro do clube, história linda, bonita, vitoriosa e agora eu penso nos 450, depois nos 500 e assim vai. A gente que pensar jogo a jogo, devagarzinho, mas é um objetivo sim, deixar meu nome cada vez mais na história do clube, por vestir a camisa, por estar representando os corintianos, a marca em si, para mim é um feito muito grande e eu fico muito feliz de poder repetir essas marcas, conquistando títulos, enfim, é um prazer enorme.

Pela importância dos dois para o time e com a regularidade com que atuam, essas marcas continuaram a crescer e o nome de cada um cada vez mais estampado na história corintiana. Nesta semana, eles devem colocar mais dois jogos em suas contas: contra o River Plate-PAR, pela Copa Sul-Americana, e contra o Atlético-GO, na estreia do Brasileirão-2021. Fagner, por estar voltando, provavelmente será poupado nesta quarta e retornará no próximo domingo.

Cássio e Fagner: Top 20 no clube (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

E MAIS:

Veja também