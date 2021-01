Após comparação da vacina contra a Covid-19 com ‘Uno e Ferrari’, fãs de Fórmula 1 ironizam nas redes sociais Epidemiologista disse que eficácia da vacina do Instituto Butantã 'Não é nenhuma Ferrari mas é um Uno'

Após a epidemiologista Denise Garret falar que a vacina do Instituto Butantã contra o Covid-19 não ser “nenhuma Ferrari, mas um Uno que vai nos levar ao destino que nós queremos chegar”, fãs da Fórmula 1 ironizaram a comparação pela má fase da Escuderia no campeonato de automobilismo.

– Se ela soubesse como estão os carros da Ferrari – ironizou um internauta.

– Ela quis elogiar a vacina, um Uno está melhor que a Ferrari – comentou outro.

Veja abaixo alguns dos tuítes dos internautas:

Se ela soubesse como ta os carros da ferrari https://t.co/wqdEFmPJr5 — PiN (@PinDuardo) January 13, 2021

Esse povo sabe q a Ferrari pertence a FIAT né ?? — maria (@cheetosbreath) January 13, 2021

Ela quis elogiar a vacina , um uno está melhor que a Ferrari ? — kayke souza (@Kaykesouza13) January 13, 2021

A temporada de 2021 da Fórmula 1 começará no dia 26 de março, no Grande Prêmio do Barém.

