Após comer peixe doado, 2 morrem e 7 são internados no Piauí; todos da mesma família

Nove pessoas da mesma família foram hospitalizadas após ingerir peixe doado no Réveillon. O caso aconteceu em Parnaíba, no Piauí, e já causou a morte de um jovem de 17 anos e um bebê de um ano. Quatro familiares ainda seguem internados

A família, assim como outras várias, havia recebido uma cesta básica e o peixe manjuba de um casal – que costuma fazer trabalhos filantrópicos na região. Na última quinta-feira, 2, a dupla foi ouvida pela Polícia Civil do Piauí (PCPI). As autoridades não descartaram outras linhas de investigação, mas a principal suspeita é de morte por envenenamento.

As pessoas comeram o alimento no dia 1º de janeiro, acompanhado de um arroz requentado da noite anterior. Elas passaram mal e foram hospitalizadas ainda na quarta-feira. O jovem Manoel Leandro da Silva, 17, faleceu no mesmo dia, enquanto era socorrido na ambulância. Já o bebê de um ano, Davi Pereira Silva, estava internado no Hospital Regional Dirceu Arcoverde, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira, 2.

Todos apresentaram os mesmos sintomas: frequência cardíaca baixa, alta produção de suor e temperatura elevada. Três integrantes da família receberam alta, mas outros quatro permanecem internados. Entre eles, a mãe do bebê de um ano e mais três crianças.

Família havia sofrido com envenenamento meses antes

A mulher que ainda está internada, Francisca Maria da Silva, de 32 anos, já havia perdido dois filhos por envenenamento.

Em agosto de 2024 – meses antes do caso de envenenamento pela manjuba -, João Miguel e Ulisses Gabriel, de sete e oito anos, morreram após consumirem cajus intoxicados.

Uma suspeita, vizinha da família, foi presa e acusada de entregar os alimentos contaminados com uma substância semelhante a chumbinho. A Polícia ainda não confirmou se há relação entre os acontecimentos.