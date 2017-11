Após comentário racista no Instagram, Bruno Gagliasso presta queixa em delegacia do Rio

O ator Bruno Gagliasso chegou na manhã desta segunda-feira (27) na cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para prestar queixa por ofensas racistas sofridas pela filha Titi de quatro anos. Neste domingo, em sua conta no Instagram, a socialite brasileira Day Mcarthy chamou a filha de Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso de macaca, que uma criança negra não poderia ser filha de brancos e que a menina tinha cabelo. Titi foi adotada pelo casal no Malawi, no Sul da África.

Na porta da delegacia, Gagliasso afirmou que o caso não ficará impune. “Não vai ficar impune. A delegada foi bem clara pra mim: ‘Bruno, ela cometeu um crime. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, ela vai ter que responder por isso”.

Não é a primeira vez que a brasileira faz esses tipos de comentário envolvendo filhos de famosos. Em agosto deste ano, a socialite ofendeu a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. Ela chegou a comparar a menina com o boneco assassino Chucky.