Após começar no banco e dar assistência, Nenê faz alerta ao Fluminense: ‘Não podemos bobear’ Meio campo, que começou no banco por opção técnica, falou sobre o aprendizado da partida para o Tricolor, embora o resultado tenha sido negativo

Nesta terça-feira, o Fluminense perdeu a invencibilidade na Libertadores e foi derrotado em casa, por 2 a 1, para o Junior Barranquilla (COL). Com o resultado, o Tricolor deixou de avançar às oitavas da competição de forma antecipada, já que garantiria a vaga em caso de vitória ou empate. Ao término da partida, o meia Nenê, que começou no banco por opção de Roger, falou sobre os aprendizados do duelo, mesmo com o revés em casa. Vale ressaltar que o jogador substituiu Cazares na etapa final e deu a assistência para o gol de Abel Hernández.

– Tiramos este jogo como aprendizado né, a gente tem que aprender que não podemos bobear nem um minuto, a intensidade da Libertadores é diferente, tem que ficar ligado o tempo todo – disse o atleta.

Além disso, Nenê falou sobre a tentativa de retomada da equipe no segundo tempo. Para o jogador, o Fluminense ainda tentou o empate, após diminuir com o gol de Abel Hernández, já aos 29 da etapa final.

– Nós tomamos um gol que nos atrapalhou no segundo tempo, até tivemos uma recuperação, tentamos empatar e quase conseguimos, mas acho que serve de lição para saber que na Libertadores não pode ter desatenção em nenhum momento.

Agora o Flu volta novamente suas atenções para a final do Campeonato Carioca. No próximo sábado, o Tricolor faz a segunda partida da decisão diante do Flamengo, às 21h05, no Maracanã. A ida foi 1 a 1. Já na Libertadores, o Tricolor encerra a fase de grupos fora de casa contra o River Plate (ARG), na terça-feira, às 19h15. Também no torneio continental, o Junior faz o clássico com o Santa Fe (COL) no mesmo dia e horário.

