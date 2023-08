Após colocar silicone, Jade Picon mostra novo visual nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 4:15 Compartilhe

Jade Picon está de volta às redes sociais. Após um período de descanso pós-operatório, a influenciadora, que recentemente colocou próteses de silicone nos seios, publicou um vídeo mostrando seu novo visual nesta terça-feira, 29. Na publicação, Jade aparece com franja nos cabelos.

Nos registros, ela apareceu fazendo caras e bocas e vestindo roupas transparentes para lá de sensuais. O vídeo arrematou mais de 157 mil curtidas e 3,5 mil comentários de fãs que, encantados, chegaram a comparar-lhe a Dakota Johnson, do filme “50 Tons de Cinza”.

“A filha do Christian Grey com Anastasia”, escreveu uma, brincando com os nomes dos protagonistas da franquia.

“Por que não fez essa franjinha antes? Ficou muito perfeita”, elogiou outro.

Confira o vídeo completo aqui.

