Após colocar sexo em dia, Maíra planeja emagrecer Arthur: ‘Em 30 dias’

Maíra Cardi segue na expectativa da saída do marido, Arthur Aguiar, do “BBB22”. Depois de mencionar que pretende “tirar o atraso” no sexo, ela comentou que pretende colocar o corpinho do ator em dia em um mês.





“Trinta dias? Ele quer que eu arrume tudo em um mês? Tive uma ideia aqui. Vocês querem ver tudo que farei com o Arthur para emagrecê-lo em 30 dias?”, propôs ela, que afirmou que fará companhia ao artista.

“Vou fazer junto com ele para incentivá-lo, né? Vocês também são assim? Fazem melhor quanto tem companhia?”, emendou,