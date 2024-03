Após colocar marca-passo, Arnold Schwarzenegger diz quando poderá voltar ao trabalho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/03/2024 - 8:55 Para compartilhar:

Arnold Schwarzenegger revelou, nesta semana, que colocou um marca-passo. A cirurgia no coração já é a quarta do ator, que tem válvula aórtica bicúspide, uma condição congênita que causa alteração no fluxo sanguíneo.

+ Válvula aórtica bicúspide e marca-passo: entenda o caso de saúde de Arnold Schwarzenegger

No Instagram, nesta quinta-feira, 28, o ator agradeceu a preocupação e carinho do público com a notícia. “Obrigado! Recebi tantas mensagens gentis de todo o mundo”, declarou.

Ele também aproveitou para tranquilizar sobre sua recuperação, esclarecendo que volta ao trabalho em breve. “Muitas pessoas perguntaram se o meu marca-passo vai causar problemas com a 2ª temporada de ‘Fubar’. Absolutamente, não. Estarei pronto para filmar em abril”, esclareceu.

