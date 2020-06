Após cobranças, Neymar se manifesta sobre protestos antirracistas

Neymar usou as redes sociais para se posicionar sobre os protestos antirracistas que tem acontecido nos Estados Unidos, e também no Brasil. O jogador postou uma foto com um fundo preto e escreveu na legenda: “Black lives matter (Vidas negras importam, em português). Além da hashtag #BlackOutTuesday.

O post de Neymar foi feito um dia após o jogador de futebol ter sido alvo de críticas nas redes sociais pela falta de posicionamento sobre os protestos. Felipe Neto foi um dos que fez críticas. Apesar disso, horas depois, ele apagou o post, dizendo que não deveria ter cobrado o brasileiro.

Confira o post de Neymar abaixo: