Após classificação histórica, Sevilla é derrotado pelo Leganés no Espanhol

O Leganés se aproveitou do clima festivo do Sevilla para obter um bom resultado neste domingo. Jogando em casa, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe utilizou a desconcentração do adversário para ganhar por 2 a 1.

O resultado manteve o Sevilla com 45 pontos, na quinta colocação e ameaçado pelo Villarreal, que soma 44 e recebe o Atlético de Madrid neste domingo. Já o Leganés chegou aos 36 pontos e briga pelas posições intermediárias da tabela.

Depois da histórica vitória sobre o Manchester United na terça-feira, fora de casa, resultado que o colocou nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Sevilla entrou em campo apático neste domingo e pouco conseguiu criar.

O time mandante, então, se aproveitou. E, depois de pressionar nos minutos iniciais, abriu o placar aos 41 do primeiro tempo com o lateral Unai Bustinza, que aproveitou bom cruzamento e marcou de cabeça.

Pouco mudou no segundo tempo. O Sevilla seguiu sem inspiração e, assim, aos 24 minutos, o Leganés ampliou com Javier Eraso, aproveitando boa troca de passes e finalizando rasteiro.

Pablo Sarabia ainda foi expulso nos minutos finais e deixou o Sevilla com um jogador a menos. Mesmo assim, já nos acréscimos, o mexicano Miguel Layún descontou para o time visitante. Era tarde. Depois da histórica classificação, a equipe foi derrotada pelo Leganés.