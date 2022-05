Após classificação do São Paulo na Sul-Americana, Rogério Ceni projeta clássico contra o Corinthians Treinador comentou sobre o longo tabu que o Tricolor precisa quebrar em Itaquera e analisou situação física da equipe

Após a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, com a vitória por 3 a 0 sobre o Jorge Wiltermann-BOL, o técnico Rogério Ceni já pensa no clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (22), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.





Para o treinador, o Tricolor terá que entrar focado para conseguir quebrar o tabu de nunca ter vencido o rival em Itaquera.

– Espero que a gente consiga chegar bem. É uma história curta, mas ainda não conseguimos vencer o Corinthians na arena, como visitantes. É um time forte, que vem jogando melhor. Vamos nos preparando, temos dois dias. Temos que entrar focados e concentrados para encontrar a melhor estratégia para vencer – analisou Ceni, em entrevista coletiva.

Rogério também analisou a parte física do São Paulo comparando com a do Corinthians, que jogou na terça-feira, contra o Boca Juniors, em Buenos Aires.

– São 48 horas de diferença de um jogo para o outro, mesmo com uma viagem, é Buenos Aires, não tão longe. Como eles vêm rodando o elenco também, dois ou três mais experientes jogam, os outros não. Eles chegam descansados, com cinco dias de intervalo de um jogo pra outro. Acho que chega bem equilibrado. Podemos usar alguns que não jogaram hoje. Por eles terem viajado e dois dias de antecedência e agente não ter viajado, acho que isso equilibra bastante – finalizou Ceni.

